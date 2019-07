Valentin Vermeesch aura une belle tombe dans quelques semaines, en granit rare: le projet a été financé grâce à la générosité des internautes (photo)

Le monument funéraire en hommage à Valentin, le jeune Hutois torturé et assassiné, est en granit « Himalaya Gandhi », une pierre extraite d’une carrière de granit indienne. Avec une forte densité et une couleur profonde, ce type de granit est dominé par le noir bien que la teinte de fond soit orange. « J’ai rencontré les parents de Valentin à deux reprises. Ils étaient partis au départ sur un granit de couleur claire mais celui-ci ne se prête pas bien à la gravure, car le contraste n’est pas assez important. Ils ne souhaitaient toutefois pas un granit noir alors je leur ai conseillé celui-ci qui est orange foncé avec un veinage noir et silices », décrit Bernard Noël, chargé de la conception de la tombe de Valentin. Une pierre qui devient rare. « La carrière indienne sera bientôt fermée car classée. Il n’y a que là-bas qu’on peut trouver cette couleur de pierre si particulière. Tant qu’on peut en trouver, on s’en procure car ce ne sera bientôt plus possible, c’est la dernière année je pense. C’est aussi une pierre assez onéreuse, 30 à 35 % plus chère que les autres. »

Une chapelle

Quant à la forme de la stèle, la famille avait une idée précise en tête que l’entrepreneur de pompes funèbres a respectée. « Ils m’ont montré une photo de stèle qui ressemble à une petite chapelle. Dans notre région, cette forme n’est pas courante, le modèle se voit davantage en Italie ou en Grèce. Mais c’est tout à fait possible d’en fabriquer une, tant que les dimensions respectent celles requises au cimetière de Wanze. » Ce qui est le cas, le monument funéraire mesure 2,5 mètres de long sur 1 mètre de large et 1,15 mètre de haut.

Du granit «Himalaya Gandhi». - D.R.

Pas de budget

De budget, il n’en a pas été question. De fait, la cagnotte lancée en ligne par l’association ChutE a permis de récolter 6.200 euros qui ont été intégralement reversés à Bernard Noël qui s’est engagé à payer le surplus. « J’ai proposé de graver un portrait de Valentin sur la stèle, il y aura aussi une jardinière et deux vases supplémentaires faits dans la même pierre. Ainsi, tout le monde pourra se recueillir dignement car j’imagine que pas mal de monde va se rendre sur la tombe de Valentin. Oui, le montant de la cagnotte a été dépassé de quelque 2.000 euros mais ce n’est pas grave. La commune a aussi participé avec la réalisation de la fondation en béton. »

Le 10 octobre

Les pierres vont donc être envoyées d’Inde, aux bonnes dimensions. Elles seront façonnées en partie et finies (sciage, polissage) par les pompes funèbres Noël, le portrait y sera également gravé. « Il faut compter un délai de fabrication de 10 à 12 semaines. Je pense recevoir la matière pour le 4 octobre, le monument devrait être placé au cimetière pour le 10 octobre », estime Bernard Noël.

Si elle n’effacera pas le chagrin de la famille Vermeesch, la belle tombe l’aidera sans doute à faire son deuil.