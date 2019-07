Changements et nouveautés à VivaCité: ce qui vous attend à la rentrée

Les différents animateurs du matin au sens large de Vivacité ( du « 8-9 » jusqu’à la « Récré de midi ») n’ont pas à s’inquiéter de la rentrée qui s’annonce : ils reprendront leurs bonnes habitudes. Par contre, en soirée et en après-midi, la station accueillera de nouveaux rendez-vous et animateurs, alors que « Quoi de neuf ? » devrait disparaître, est on mesure de vous annoncer.