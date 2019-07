Nabilla bientôt maman: la star de la téléréalité a trouvé le «très joli prénom» de son bébé! (photos)

Cela fait maintenant 6 mois que Nabilla a annoncé être enceinte de son premier enfant. Afin de fêter cet événement, la star de la téléréalité et son mari, Thomas Vergara, ont fait une grosse révélation sur leurs réseaux sociaux.

C’est sur Snapchat que le couple s’est exprimé auprès de leurs fans : « La bonne nouvelle, c’est qu’on a trouvé le prénom. Un très joli prénom ! Je suis trop contente. On s’est enfin mis d’accord » explique Nabilla. Des propos auxquels son homme a ajouté, « on ne changera plus ! ».

Les internautes devront néanmoins encore attendre afin de connaître ce « joli prénom » : les futurs parents n’ont en effet rien ajouté après leur annonce. Patience donc !