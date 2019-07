Un chauffard percute un homme après avoir presque écrasé une femme qui attaquait son pare-brise à coups de chaussure! (photos + vidéo)

Une vidéo d’un accident de la route assez spectaculaire s’étant déroulé à Newcastle (Royaume-Uni) fait actuellement le tour du web. Les images montrent dans un premier temps une dame se pencher pour enlever sa chaussure à talon et frapper le pare-brise d’une voiture à l’aide de sa chaussure.

Capture vidéo Mirror

Les passants, choqués, regardent avec horreur le conducteur démarrer avec la femme tenant la poignée de la portière du véhicule.

Dans un second temps, la voiture dérape et renverse un piéton sur le trottoir qui n’était apparemment pas impliqué dans l’altercation initiale, explique The Sun. L’homme renversé se relève et tente à son tour d’ouvrir la portière du conducteur. L’automobiliste s’arrête ensuite pour faire demi-tour et foncé à nouveau vers le piton. L’homme sera projeté dans les airs avant de se cogner contre un lampadaire.

Capture vidéo Mirror

Le porte-parole de la police de Northumbria a déclaré que l’incident avait eu lieu à 21h samedi soir et que personne n’avait été arrêté. « Nous somme sua courant de l’incident et une enquête est en cours », ajoute-t-il.