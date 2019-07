Trois jeunes victimes de violences à la côte, Mathias (20) s’en sort avec une dent cassée: «Je ne sais pas ce qu’il s’est passé»

Mathias, 20 ans, s’est rendu à une soirée privée à Wenduine (Le Coq) samedi soir. Vers 4h30 ans, le jeune homme a quitté les lieux avec deux de ses amis : « J’étais sur la digue lorsque j’ai été frappé fort dans le dos. La seule chose dont je me souvienne, c’est que je me suis retrouvé la tête contre un bac de fleurs. J’ai commencé à saigner abondamment et j’avais une dent cassée », témoigne-t-il. Ses deux amis ont également été attaqués, comme l’explique HLN.

Les deux autres jeunes hommes n’avaient rien vu venir non plus : « Un de mes amis s’est retrouvé avec un œil au beurre noir, l’autre avait mal à la tête. Ensuite, les sept agresseurs se sont enfuis. Nous ne les avions jamais vus auparavant. Ils n’avaient aucune raison de nous attaquer », explique Mathias.

L’étudiante en gestion à l’Université de Bruges a ensuite été conduit à l’hôpital après avoir appelé les services d’urgences. Sa lèvre a été recousue.

Le père de Mathias a reçu un message de la police lui indiquant que les coupables avaient été identifiés. Le jeune étudiant était attendu, ce dimanche après-midi, à son travail étudiant dans un restaurant de Wenduine. Il n’a pas pu s’y rendre.