Georges traverse la berme centrale avec sa Jaguar et décède dans une collision: «Il a perdu sa femme d’un cancer et maintenant nous le perdons aussi»

Georges Taillieu, 64 ans et originaire de Courtrai, circulait au volant de sa Jaguar sur l’A19 en provenance de Courtrai, vers Ypres, lorsque, à hauteur de Menin, il a traversé la berme centrale et a percuté un véhicule qui venait dans le sens inverse. Il a été éjecté de la voiture et est décédé. Une femme et ses trois enfants qui se trouvaient dans l’autre véhicule accidenté ont été emmenés à l’hôpital légèrement blessés.

Pour les services d’urgence, Georges aurait pu se sentir mal. Ce que confirme sa famille au Laatste Nieuws. « Nous pensons qu’il a eu un arrêt cardiaque au volant », déclare son frère Walter. « Il s’était déjà senti mal dans un magasin il y a deux semaines. C’est tragique. Mon frère avait pris sa retraite il y a peu de temps et il avait perdu sa femme d’un cancer il y a quatre mois. Maintenant, nous le perdons aussi. »

« Georges était un bon vivant, ajoute Walter. Il faisait toujours des blagues. Il avait aussi une grande passion pour les voitures. C’est pourquoi il avait une Jaguar. C’était la voiture de ses rêves. Je soupçonne également que son corps a automatiquement poussé l’accélérateur après qu’il se soit senti mal. Parce que lui-même n’a jamais conduit trop vite. Il nous manquera énormément à tous. »