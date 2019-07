Elle incarnait le mythe Disney: Russi Taylor, la voix officielle de Minnie Mouse, est décédée à l’âge de 75 ans

Triste nouvelle pour les fans de Disney : Russi Taylor, la voix officielle de Minnie Mouse, est décédée ce vendredi à l’âge de 75 ans. Elle a incarné la mythique souris pendant plus de 30 ans.

« Minnie et Russi ont travaillé ensemble pour divertir des millions de personnes dans le monde entier. Leur duo a fait de Minnie une icône mondiale et de Russi une légende de Disney aimée par tous les fans. Russi nous manquera beaucoup, et nous sommes de tout coeur avec sa famille et ses amis, et nous leur offrons nos plus sincères condoléances », a déclaré Bob Iger, directeur général de Walt Disney Company, dans un communiqué.

Russi Taylor avait également donné sa voix dans d’autres dessins animés tels que Les Simpsons, Les Tortues Ninja ou encore Les Schtroumpfs.