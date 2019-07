Un homme tire sur sa femme à Forest avant de retourner l’arme contre lui: leurs petites-filles étaient présentes et ont tout vu

Au numéro 16 de la rue André Baillon, à Forest, trois coups de feu ont retenti aux alentours de 13h ce vendredi 26 juillet. José Manuel Martins a essayé de tuer sa femme en lui tirant deux balles, une au thorax et l’autre entre l’épaule et le cou et il a tenté de se suicider par la suite en se tirant une balle à la tête.

Ses deux petites-filles âgées de 2 et 4 ans étaient présentes sur la scène. Elles n’auraient pas été blessées, mais elles sont des témoins clés pour déterminer ce qui s’est passé.

►► La femme est dans un état stable

►► Les voisins ont été surpris

►► L’homme avait d’autres antécédents pénaux