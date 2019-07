Un policier de Molenbeek arbore une tête de mort évoquant le Punisher sur son uniforme: «Il devrait être envoyé en formation»

Le commissaire Fabien Houlmont vient d’être retraité de la police fédérale de Namur mais continue à donner des formations à la caserne Dossin pour aider les policiers à respecter la démocratie et les Droits de l’homme.

Nous l’avons interviewé à propos du badge qu’un policier de Molenbeek arborait sur son uniforme la semaine dernière : une tête de mort noir-jaune-rouge évoquant le Punisher. La hiérarchie de ce policier lui a demandé de retirer illico ce badge, contraire à la réglementation.

Comment interpréter ce badge tête de mort, sur un policier ?

Il faut d’abord dire que ce n’est pas la première fois que ça arrive. Lors d’une formation à la caserne Dossin, un participant avait soulevé la question. Dans une zone bruxelloise, plusieurs policiers avaient une tête de mort sur leur uniforme, plus petite mais qui évoquait aussi le Punisher, ce personnage de Marvel qui estime que la fin justifie les moyens et qui se moque des règles et des lois. Oser porter encore un tel badge aujourd’hui, c’est soit très maladroit, soit un geste très engagé contre le processus démocratique.

► Voici l’interview complète de Fabien Houlmont.

► Certains prennent la défense de ce policier de Molenbeek.