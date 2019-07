Une célébrité fait une belle surprise à Paul grâce à Jean-Luc Reichmann: «Va jusqu’au bout!» (vidéo)

Tout roule pour Paul dans les « 12 coups de midi » ! Ce samedi, il a honoré avec succès sa 90e participation, lui qui cumule plus de 390.000 euros de gains. Toujours aussi fusionnel avec Jean-Luc Reichmann, le jeune homme de 20 ans est désormais le troisième plus grand champion de l’histoire des « 12 coups de midi », derrière Tata Fredo et Christian Quesada.

D’ailleurs, Jean-Luc Reichmann pense à son poulain même lorsqu’il n’est pas sur le plateau de l’émission. Au restaurant, il a pris le temps de se filmer pour adresser un petit message à Paul : « Coucou Paul ! Et bien voilà, j’ai une amie personnelle qui voulait te passer un petit message. » L’animateur révèle alors l’invitée surprise, et il s’agit de Claudia Tagbo, la comédienne et humoriste que l’on peut souvent voir sur TF1.

« Hey Paul ! Un régal, un enchantement, plein de bonnes choses. En tout cas, on est tous derrière toi et j’ai envie de te dire : va jusqu’au bout ! », a-t-elle expliqué à côté d’un Jean-Luc Reichmann avec un sourire jusqu’aux oreilles. Ce dernier lui fait d’ailleurs un beau bisou avant d’arrêter de filmer. Cela devrait faire plaisir au principal intéressé, qui est en train de battre tous les records.