Thomas De Gendt et Tim Wellens ont été de grands animateurs de la course - Isopix

En moyenne, 29.387 visiteurs uniques ont aussi regardé la Grande Boucle via la plateforme Auvio de la RTBF. La dernière semaine du Tour aura attiré le plus de téléspectateurs, soit 311.342 (39,7 % PDM) et 38.573 visiteurs uniques sur Auvio.

Au nord du pays, les étapes du Tour ont été suivies en moyenne par 522.941 téléspectateurs sur la VRT, ce qui représente une part de marché d’environ 59,8 %.