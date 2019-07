Corinne accuse des pompiers de viol sur sa fille, l’Etat français requalifie les actes d’atteinte sexuelle: «Je me sens trahie par la justice»

Corinne Leriche a lancé vendredi une pétition qui a déjà récolté plus de 50.000 signatures. Dans celle-ci, elle explique que sa fille a été violée à de nombreuses reprises entre ses 13 et ses 15 ans par des pompiers. Trois d’entre eux ont été poursuivis, mais la justice vient de requalifier les faits, estimant qu’il ne s’agissait pas de viols, mais bien d’atteinte sexuelle. Dix ans plus tard, la mère ne compte rien lâcher et a la justice française dans son viseur.

Cela fait dix ans que Julie (prénom de substitution, ndlr) a été violée par des pompiers, entre ses 13 et ses 15 ans, tandis qu’elle prenait de nombreux médicaments. Depuis, elle a tenté à plusieurs reprises de se suicider, causant sur elle un handicap à 80 %. La justice française vient de requalifier les faits comme étant une atteinte sexuelle, et pas comme des viols. Pour Corinne, la maman de Julie, il s’agit d’un scandale car sa fille ne peut pas avoir été consentante au moment des faits.

D’après l’Etat français, il s'agit d'un acte de pénétration sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise. La maman de Julie demande que la justice requalifie ces faits en viol en réunion, passible aux assises de vingt ans de prison. « Cela fait neuf ans que j'étais réduite au silence à cause de la procédure. Samedi dernier, quand on a reçu le courrier de requalification des faits, ça a été le déclic, car je me suis trahie par la justice. C'est un déni total de ce qu'il s'est passé », explique-t-elle à nos confrère du Parisien.

Corinne a donc décidé de mener ce combat quoiqu’il advienne. Elle estime que la justice est bien trop clémente avec ses soldats du feu. « D'abord, j’aimerais attirer l'attention des politiques. Ensuite, peser sur la décision de justice. Et enfin, je voulais aussi rendre justice à ma fille et rétablir son intégrité, en dénonçant que l'enquête avait été menée à charge contre Julie. Elle a vécu deux années d'enfer. »

Apprendre que seulement trois pompiers avaient été poursuivis sur la vingtaine qui avait pris part à l’horreur avait été un premier choc. Désormais, Corinne ne veut plus se laisser faire. « Je ne lâcherai rien. Je ne peux de toute façon pas lâcher, car je suis dans un combat pour ma fille. Je suis prête à faire une action seule, comme une grève de la faim ou aller devant le ministère des Armées et ne plus en bouger. Je vais aussi écrire un livre pour raconter toute l'histoire, et je dénoncerai la procédure. Et je prévois d'écrire à Emmanuel Macron une lettre ouverte adressée à l'ensemble des Français. Comment peut-on essayer de faire croire qu'une enfant entre 13 et 15 ans est consentante ? », conclut la maman.