Enceinte de plus de 8 mois, Madi (22) perd la vie dans un accident à Gembloux: la jeune Anderlechtoise a fait une crise cardiaque au volant...

Le drame s’est joué du côté de Gembloux. Madi, 22 ans, qui était enceinte de plus de 8 mois et devait accoucher dans une dizaine de jours, a fait une crise cardiaque alors qu’elle était au volant. Sa voiture a dévié de sa trajectoire et est allée percuter un poteau.

Les faits se sont déroulés ce dimanche, peu après 16 heures, sur l’avenue de la Faculté à Gembloux (en province de Namur), à hauteur des bâtiments CBC. Les secouristes n’ont malheureusement rien pu faire ni pour la réanimer ni pour sauver son bébé. Son compagnon a également été blessé dans l’accident et emmené à l’hôpital (sans que ses jours ne soient en danger).

