Étienne, 32 ans, perd la vie dans une terrible embardée à Ath: le père de famille devait emménager cette semaine avec sa nouvelle compagne

Un dramatique accident a eu lieu ce lundi en fin de nuit, vers 4h, sur la chaussée de Valenciennes à Ormeignies, une route tristement connue pour ses nombreux accidents. Pour une raison indéterminée, une voiture a fait une sortie de route et a violemment percuté de plein fouet un arbre.

Son conducteur, Étienne (PHOTO), n’a pas survécu. Il est seul en cause dans l’accident. Le jeune Athois de 32 ans était papa de deux filles, Britanny, 14 ans et Noémie, deux ans et demi. Il laisse un grand vide autour de lui, comme en témoignent les très nombreux messages laissés sur les réseaux sociaux depuis la triste nouvelle.

► Sa compagne nous décrit un homme calme et gentil : « On devait emménager ensemble… »

► Dans l’entourage du jeune homme, c’est le choc : « J’ai du mal à réaliser. »