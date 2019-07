Une partie de la salle des pas perdus du palais de justice de Bruxelles fermée à cause d’infiltrations d’eau de pluie

Ce n’est pas la première fois que des zones du palais de justice de Bruxelles sont fermées pour cette même cause suite à des fortes averses de pluie. En septembre dernier, c’est une partie du plafond du greffe de la cour de cassation qui s’était effondrée à cause des infiltrations d’eau. Dans le cas présent, la cause est un tuyau d’évacuation bouché selon la Régie des bâtiments.

« Lundi matin, nos employés ont effectivement constaté qu’il y avait de l’eau qui s’infiltrait dans le hall du palais de justice », a déclaré Tine Deckers, porte-parole de la Régie des bâtiments.

« La cause réside dans un tuyau d’évacuation d’une gouttière bouché. Il n’est pas rare que des feuilles s’accumulent dans une gouttière pendant de longues périodes de sécheresse par exemple. Quand il commence à pleuvoir, toutes ces feuilles sont alors entraînées dans le tuyau de drainage, qui se bouche. Les mesures nécessaires sont prises pour remédier au problème », a-t-elle expliqué.