Vincent McDoom, nu dans les tournesols

« Les champs de tournesols sont tellement jolis ici, ce sont de vraies cartes postales. La mode s'est souvent inspirée des tournesols, de grands artistes comme Vincent van Gogh en ont d'ailleurs fait l'éloge», explique Vincent McDoom qui a eu l’idée de s’y promener nu afin d’être mieux en communication avec la nature.

« Je me suis mis à poil et je m'y suis baladé. C'était très apaisant », poursuit-il. Et par la même occasion, il a fait faire quelques clichés de lui.