Paul, le champion des «12 coups de midi», se confie sur ses mésaventures avec les sites de rencontres: «Il y a des fois où je suis déprimé»

Pour trouver l’amour, Paul, le jeune champion des « 12 coups de midi », a tout tenté. De sa propre confidence, le jeune homme a des difficultés à rencontrer « l’amour idéal », comme il l’appelle. Ce lundi, Jean-Luc Reichmann a interrogé une candidate à propos du « signe astrologique le plus populaire » sur une application de rencontre nommée « Happn ».

« Vierge », s’est alors exclamé le jeune homme, qui est atteint du syndrome d’Asperger. Interloqué, le présentateur de l’émission de midi de TF1 lui a demandé : « On a déjà été sur des sites de rencontres ou pas Paul ? ».

« Euh, j’ai fait un tour, ouais, a répondu le « Maître de midi ». C’est parce qu’il y a des fois où je suis déprimé vu que ça ne marche pas dans la vraie vie, alors je regarde. Mais ça ne marche pas non plus, alors… », conclut-il, l’air « blasé ».

Jean-Luc Reichmann a alors rassuré le Grenoblois, qui « finira bien par rencontrer l’âme sœur ». Et pour cela, l’animateur lui a demandé d’expliquer ce qu’il recherchait chez une femme. Paul aimerait rencontrer « quelqu’un avec qui [il] pourrai[t] discuter de sujets divers, et qui ne serait pas à dire « de quoi tu parles », quelqu’un qui connaîtrait des choses sur des sujets qui m’intéressent beaucoup », et, surtout, « qui aurait le courage de l’accepter ». Avis aux amatrices !