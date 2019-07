Natasha, 18 ans, reçoit la photo d’un pénis sur son téléphone: son petit ami de 32 ans l’étrangle et la tue

Capture d’écran The Sun

Interrogé par la police, Scott Clifford nie toujours les faits. Ce n’est pas lui qui a violenté sa compagne, en avril 2018, avant de prévenir les secours pour tenter de la sauver.

Ce jour-là, de retour du supermarché, l’homme de 32 ans et Natasha Hill, vivent une journée de couple « normal », jusqu’à ce que la jeune femmre reçoive une photo de pénis sur son téléphone portable. Scott aurait alors perdu le contrôle, et aurait fini par étrangler sa compagne, si on en croit les marques de doigts constatées sur son cou, détaille le Sun.

Ensuite, il a appelé les secours, pour venir en aide à Natasha. Mais lors que ceux-ci sont arrivés, il était déjà trop tard. Les médecins légistes ont constaté que la jeune femme souffrait d’une cinquantaine de blessures, qui aurait pu être causées par un choc contre quelque chose de dur et solide.

Dans sa version, Scott Clifford aurait expliqué que sa petite amie est tombée dans les escaliers, et s’est couchée en se « sentant mal ». Vers 3 heures du matin, des voisins ont pourtant entendu des cris, qui laissent peu de doute quant aux violences subies par Natasha. D’après les médecins, elle ne pouvait survivre plus d’une ou deux heures à ses blessures.

Tom Little, un proche du dossier, a déclaré que depuis sa rencontre fin 2016, le couple avait une relation difficile. « C’était une relation tumultueuse, intermittente, qui a été rompue puis qui a repris. Elle revenait sans cesse vers lui, alors même qu’elle avait déjà été victime de violence, ou plus exactement de coups de poing », a-t-il expliqué.