Les riverains habitant aux alentours de l’entreprise VPK à Termonde, en Flandre orientale, ont été priés de garder portes et fenêtres fermées mardi à la suite d’un incendie, indiquent les autorités locales.

Le trafic ferroviaire a également été interrompu. Le feu est sous contrôle.

Il n’y a toutefois aucun danger pour les habitants et les passants, assure la commune. Il a été demandé préventivement aux riverains de fermer portes et fenêtres à cause des dégagements de fumée.