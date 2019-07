La poule retrouvée à Verviers a bien été violée, une pétition lancée suite à cet acte odieux: «Il y a peut-être un détraqué sexuel dans le village»

C’est confirmé, la pauvre poule retrouvée à Petit-Rechain ce week-end a bien été violée. Une autopsie a finalement été réalisée lundi soir et a confirmé ce que beaucoup craignaient. Il va maintenant falloir retrouver le ou les coupables de cet acte odieux. Une pétition a aussi été mise en ligne suite à cet acte odieux.

Ce mardi matin, nous vous faisions écho du triste sort réservé à une poule de Petit-Rechain (Verviers). Retrouvée les pattes attachées, le cloaque déchiré et enfermée dans une caisse en carton sous la pluie dans le zoning du village, la poule avait suscité l’émoi de différents défenseurs de la cause animale. Ceux-ci, confrontés à l’état de l’animal, soupçonnaient un viol.

Si dans un premier temps aucune autopsie n’était prévue suite au décès de la poule dans la nuit de dimanche à lundi, il en a finalement été tout autrement. « On ne savait pas trop au début, mais on s’est dit qu’on devait savoir », confie Isabelle Grand-Jany. « On a aussi pensé que ce serait mieux pour la police. »

Le rapport de la vétérinaire, transmis à la police et au parquet, est formel : la poule a été violée.

>« Prévenir les gens de faire attention car il y a peut-être un détraqué sexuel qui se promène dans le village »

> Suite à ce drame, une pétition a été lancée afin de demander des peines plus sévères pour le viol d’animaux !