«Je vais te crever! Je vais te retrouver, tu es mort!»: à la suite de débordements, ils sont interdits d’accès à vie dans tous les recyparcs Intradel

Des individus ont été interdits d’accès à l’ensemble des recyparcs d’Intradel. La raison? Ils ont agressé et menacé plusieurs membres du personnel. Les faits se sont déroulés partout en région liégeoise et notamment à Saint-Georges et Burdinne. En seulement six jours, plusieurs préposés des recyparcs d’Intradel ont ainsi été agressés et menacés de mort.