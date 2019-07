Un vétérinaire met en garde contre un virus mortel qui a déjà tué cinq chats à Quaregnon: «Un chaton allait très bien, et il est mort le lendemain»

C’est l’hécatombe à l’Étoile de Bonté, à Quaregnon. Cinq chats, un adulte et quatre jeunes, sont décédés à cause du typhus .

La forte concentration de chats peut accélérer la propagation du virus dans un refuge. Les abandons ne cessent d’augmenter. Certains sont même laissés sur la voie publique, et personne ne vient jamais les rechercher.

Le virus mortel a fait des victimes à l’Étoile de Bonté, à Quaregnon. Cinq chats, un adulte et quatre jeunes, ont trouvé la mort à cause du typhus, en début de semaine. Vendredi, une dame avait réservé un chaton pour tenir compagnie à son animal mais on lui a annoncé lundi qu’il était brutalement décédé.

► À première vue, les félins n’avaient pas l’air de souffrir du typhus : « Un chaton allait très bien, et il est mort le lendemain. »

► Le refuge a dû prendre une décision radicale pour lutter contre le virus…

