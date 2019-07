La star de YouTube perd la vie dans un tragique accident de parapente: «C’est avec une grande tristesse que nous informons qu’il est décédé hier soir»

Le YouTubeur Grant Thompson (38 ans) n’est jamais revenu de son tour en parapente. C’est d’ailleurs son frère qui explique au site TMZ que l’homme n’est jamais rentré chez lui. Et pour cause.

L’entreprise de parapente avait déjà alerté les autorités : Grant Thompson n’était pas revenu de son tour. Après une vaste opération de recherche, le corps sans vie de la star de YouTube a été localisé. À ses côtés se trouvaient du matériel de parapente et un appareil d’enregistrement vidéo. Ce dernier est en cours d’analyse pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

La triste nouvelle a été annoncée aux fans via le compte Instagram de Grant Thompson. « C’est avec une grande tristesse que nous informons tout le monde que Grant Thompson est décédé hier soir. Grant avait beaucoup d’amour et de reconnaissance pour ses fans. Nous vous invitons à partager vos pensées pour Grant et la chaîne dans les commentaires. Veuillez faire un acte d’amour ou de gentillesse au hasard aujourd’hui en l’honneur du King of Random. L’héritage de Grant continuera à vivre dans la chaîne et dans la communauté mondiale qu’il a créée ».

« King of Random » compte plus de 11 millions d’abonnés et 2,5 milliards de vues au total. C’est la 321e chaîne en termes d’abonnés sur YouTube.