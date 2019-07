La grande révélation des «12 Coups de midi»: Jean-Luc Reichmann révèle enfin le visage de Zette (photo)

Quand on pense aux « 12 coups de midi », on pense évidemment à Jean-Luc Reichmann et aux « Maîtres de midi » emblématiques. Mais l’émission dépend également beaucoup de Zette, la voix-off, qui donne les informations complémentaires aux réponses données par les candidats.

Un personnage emblématique donc mais très mystérieux. En effet, depuis le début du jeu, Zette (Isabelle Benhadj, de son vrai nom) n’a jamais dévoilé son visage. Rares étaient ceux à avoir vu son visage. Mais ce week-end, surprise pour les fans de l’émission, la voix-off a décidé de se montrer. Et ça ne pouvait être que par le biais de Jean-Luc Reichmann.

L’animateur a en effet dévoilé une superbe photo en compagnie de Xavier (ancien maître de midi) et… de Zette. « Voilà Zette, enfin elle se fait voir », « Belle photo, elle est jolie Zette », « Mais c’est Zette à côté de Jean-Luc ! Plutôt mignonne et très souriante », « Super de vous voir avec notre Zette nationale », s’enthousiasment des dizaines de fans dans les commentaires.