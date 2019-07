Braquage à Brussels Airport: Marc Bertoldi n’a pas fait appel

Le Français Marc Bertoldi, condamné à cinq ans de prison pour le braquage à Brussels Airport, n’a pas fait appel, a confirmé son avocat, Me Dimitri de Béco, selon une information de Het Laatste Nieuws, mercredi. En juin dernier, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu Marc Bertoldi coupable d’avoir été co-auteur de l’impressionnant vol de diamants commis en février 2013 sur le tarmac de Brussels Airport à Zaventem. Le prévenu niait avoir pris part à ce vol à main armée, mais ne contestait pas avoir recelé des diamants provenant du vol.

Marc Bertoldi a été reconnu coupable du braquage en tant que co-auteur parce qu’en acceptant d’écouler la marchandise volée, il a posé sans conteste un acte de participation, avait argumenté le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Mais si l’acte de participation est établi, son rôle exact ne peut être précisé, avaient argué les juges. Qu’il ait été l’un des auteurs voire le cerveau du braquage, comme le ministère public le soutenait, rien ne permettait de le dire, selon eux.

Brink’s

Le 18 février 2013, huit individus armés et masqués avaient pénétré sur le tarmac de Brussels Airport à Zaventem et s’étaient approchés d’un avion de la compagnie aérienne Swiss, qui transportait un chargement de diamants convoyé par la société Brink’s. Ils s’étaient emparés de 121 colis contenant diamants, lingots d’or et pierres précieuses d’une valeur totale de 37,9 millions d’euros.

Le 13 mai 2013, près de deux mois après le «casse du siècle», une partie des diamants, d’un montant d’environ 5 millions d’euros, avait été découverte dans la cave de la villa du dénommé Pascal Pont, un ami de Marc Bertoldi, à Champel, en Suisse.