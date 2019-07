Les 12 Coups de midi: voici Paul comme vous ne l’avez jamais vu!

Louise, la sœur de Paul, fêtait ses treize ans hier. Pour l’occasion, Paul a partagé avec le public une photo de lui quand il était petit. Il pose à côté de sa sœur Louise et de son frère Sami.

Jean-Luc Reichmann en a profité pour sonder Paul sur la manière dont lui et ses proches vivent sa notoriété. « Ma sœur, ses copines lui disent qu’elles m’ont vu à la télé. Moi, on me reconnaît dans la rue ». Sur ces déclarations, Jean-Luc Reichmann a demandé à Paul si toute cette notoriété faisait de lui un garçon heureux. « Je ne sais pas », a répondu le Maître de midi, visiblement plus intéressé par l’aspect ludique du jeu que par tout ce qu’il y a autour.