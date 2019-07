Un candidat des Anges de la téléréalité, bien connu des services de police, incarcéré après avoir agressé et extorqué une personne handicapée

Selon les informations du Parisien, le 23 juillet dernier vers 7h du matin, un futur candidat de la prochaine édition des Anges de la téléréalité a agressé une personne handicapée à la gare de Villepreux-Les-Clayes en France.

Sur le quai, Sahi, futur candidat, a estimé qu’Arnaud, la personne handicapée, le regardait mal. Une altercation entre les deux hommes a alors éclaté et l’I Phone X de Sahi est tombé par terre dans la foulée. Très en colère, l’homme a exigé un remboursement de la part d’Arnaud, qui n’a pas eu d’autre choix que d’obéir, mené jusqu’à un distributeur de billets par Sahi. C’est alors qu’Arnaud sort l’équivalent de 1230 euros et les donne à Sahi.

Après l’incident, Arnaud a porté plainte au commissariat de la ville de Plaisir. Sahi a nié ce qu’avait rapporté Arnaud et a affirmé ne pas avoir « forcé ce garçon à lui donner de l’argent ». Sahi avait déjà été condamné pour des problèmes d’addiction au cannabis, violence sur sa sœur et recel de vol. Il a donc rapidement été arrêté et placé en garde à vue.

Si l’avocat de Sahi a insisté sur le fait que le dédommagement du téléphone avait été fait sans violence, le procureur, lui, a jugé cet acte d’ « odieux », appuyant sur le fait que l’agresseur ne pouvait pas ignorer le handicap d’Arnaud.