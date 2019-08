Toto, le chihuahua d’Yvonne, tué sous les yeux de son maître par un American Staff à Jemappes: «Mon mari est au plus mal, j’ai fait venir le médecin»

Ce lundi, le chihuahua Toto a été tué sous les yeux de ses propriétaires . Il a été attaqué par un American Staff. Yvonne et Dino, qui considéraient Toto comme leur enfant, sont sous le choc.

Depuis ce lundi, Yvonne, 77 ans, et son mari Dino semblent avoir perdu goût à la vie. Ils passent leurs journées prostrés dans leur divan à repenser à Toto, leur chihuahua, qui allait avoir 8 ans et qui était devenu au fil des années l’enfant de la famille.

Le couple s’était énormément attaché à son animal de compagnie. D’autant qu’il était en quelque sorte un survivant : il avait déjà été enlevé pendant plusieurs mois !

« Mon mari avait déjà fait une dépression quand notre chihuahua avait disparu. Il ne parlait plus. Et depuis ce lundi, il est de nouveau au plus mal. J’ai même dû faire venir le médecin », explique Yvonne.

► « L’American Staff a débarqué et a croqué Toto… »

► Yvonne pousse un coup de gueule : « J’espère que la police va réagir ! »

► La propriétaire de l’American Staff réagit : « C’est un pépère. »