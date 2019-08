La maison de Marc Dutroux oubliée par la Ville de Charleroi: alors qu’un projet avait été dévoilé en 2015, l’habitation semble désormais abandonnée

En ce qui concerne la maison, il avait été décidé d’y ériger un lieu de recueillement, après sa destruction. Ayant acquis l’édifice pour une somme avoisinant les 23.000 euros, au terme d’une longue procédure judiciaire, la Ville avait dévoilé un projet en 2015.

Réinterrogée sur le sujet quatre ans plus tard, la Ville ne désire aujourd’hui plus faire de commentaire. Sur un sujet aussi délicat, on peut comprendre que les autorités préfèrent ne pas s’avancer sans certitude. Mais comment est-ce possible d’en être encore à ce stade deux décennies après les faits, avec un flou total pour le grand public ?

► La fresque sur la façade se trouve dans un piteux état alors qu’on ne voit aucun projet concret pour l’avenir...

► Pire : l’entretien des lieux est une véritable catastrophe.

► « Nous voyons de gros rats sortir de la maison... »