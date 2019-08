Des conducteurs belges se battent sur une autoroute allemande entraînant l’intervention de la police

Des conducteurs belges se sont fait remarquer sur une autoroute du sud de l’Allemagne. Les occupants d’un minibus et le conducteur d’un camion, tous les deux immatriculés en Belgique, en sont venus aux mains. Le conducteur du camion a même été passé par-dessus la glissière de sécurité et est retombé plusieurs mètres plus bas.

La police allemande a dû intervenir sur l’autoroute A3, en Bavière, à la suite d’une altercation entre des Belges.

Tout commence lorsqu’un camion immatriculé en Belgique doit donner un coup de frein suite à la montée trop lente d’un minibus belge lui aussi sur l’autoroute. Le chauffeur du poids lourd donne des coups de klaxon pour montrer son mécontentement. Là-dessus, le conducteur du minibus donne des coups de frein juste devant le camion.

Les deux véhicules se rangent sur la bande d’arrêt d’urgence pour s’expliquer mais ça tourne au vinaigre. Les occupants du minibus (3 hommes et une femme) et le camionneur en viennent aux mains. Les 4 personnes attrapent alors le camionneur et le balancent par-dessus la glissière de sécurité. L’homme a fait une chute de plusieurs mètres. « Il a de la chance de ne pas avoir été plus près du pont qu’ils venaient juste de passer parce qu’il fait presque 70 mètres de haut à son point culminant », a déclaré la police à BR24.

Les occupants du minibus ont repris la route mais ont été interceptés un peu plus loin. Ils ont expliqué ne pas avoir pu contenir leurs émotions après les agressions verbales et physiques du chauffeur. Ils ont chacun écopé d’une amende de 500 euros.