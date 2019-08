La nouvelle folie capillaire de Cyril Hanouna… qui ne plaît pas à ses fans: «Stp mon baba ne touche plus à rien je t’en supplie» (photo)

Blond, blond platine, longs, courts… Cyril Hanouna n’en finit plus de surprendre ses fans avec des changements capillaires récurrents. Dernier en date, quelques jours avant la fin de la neuvième saison de Touche pas à mon poste lorsqu’il s’était présenté sur le plateau avec des cheveux en blond platine.

Sauf que cette semaine, ce blond platine a déjà laissé sa place à une nouvelle couleur. Du… violet, comme le montre baba sur Twitter. Une couleur osée mais qui ne plaît pas à tout le monde. « Un jour on va te retrouver chauve on va rien comprendre », « Attends que ton violet s’éclaircisse avec le soleil, tu n’auras plus envie de te teindre », « Tu sais que tu abîmes tes cheveux », « Stp mon baba ne touche plus à rien je t’en supplie »… s’inquiètent ses followers.

Heureusement, comme le précise Malik Bentalha, cette couleur de cheveux ne serait que provisoire. Ouf !