Raffaele Pisu est décédé cette nuit à l’hôpital à l’âge de 94 ans. Acteur, comique, animateur télé et radio, l’homme était bien connu de l’autre côté des Alpes. On retiendra notamment ses apparitions récentes à la télévision : Non ho l’età (2001) et Non ho l’età 2 (2002), Una vita in regalo (2003), Ma chi l’avrebbe mai detto (2007), Marameo (2008), Don Matteo 6 (2008).