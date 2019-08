Steven ne supporte par la rupture avec Lydia, sa petite amie de 24 ans: le trentenaire la poignarde à dix reprises

Les faits se sont produits ce lundi soir à Staden (Flandre-Occidentale). Alors qu’ils se trouvent dans la maison qu’ils louent, Steven C. (30 ans) et Lydia D. (24 ans) se dispute une nouvelle fois. Une altercation qui dégénère lorsque l’homme s’empare d’un couteau et menace sa petite amie, comme le rapporte le Nieuwsblad.

Si celle-ci parvient dans un premier temps à s’enfuir et à rejoindre la cour de la ferme voisine, elle est vite rattrapée par Steven qui lui porte alors dix coups de couteau. Les filles du couple d’agriculteurs, âgées de 10 et 15 ans, ont été témoins des faits.

Grièvement blessée, la victime est désormais à l’hôpital. Ses jours sont toujours en danger. Steven C., qui s’était enfui dans un hangar après les faits, a rapidement été interpellé. L’homme a été arrêté pour tentative d’homicide et comparaîtra ce vendredi.