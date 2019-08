Un énorme camion coupe la route d’un bus rempli d’enfants qui s’en allait à Disney World: sept morts, dont cinq jeunes enfants (photos et vidéo)

Plusieurs mois après le gravissime accident qui a coûté la vie à cinq enfants, les familles ont décidé d’intenter une action en justice contre l’entreprise de livraison, dont le camion s’est retrouvé en travers de la route, d’après The Sun.

Les faits se sont produits le 3 janvier dernier. Plusieurs familles de la ville de Marksville, en Louisiane (États-Unis) partent en bus en direction de Disney World, en Floride, à plus de 10 heures de route. Arrivés à Gainesville, proches de leur destination finale, un camion arrivant en face a traversé brutalement le terre-plein central, et provoqué inévitablement une collision terrible avec le bus.

Un énorme incendie se déclenche alors, et les secours se rendent sur place en nombre. Mais à l’arrivée, le bilan est très lourd : sept personnes sont mortes, dont cinq enfants de 9 à 14 ans, ainsi que le conducteur du camion.

Enceinte à l’époque des faits, Ali Laborde était à bord avec sa fille Cara, lorsque l’accident s’est produit. « Je me souviens d’avoir fermé les yeux et d’avoir pensé que tout allait bien. Nous allions mourir. » Et après être sortie du bus, la jeune maman a reçu une terrible nouvelle. « J’ai dit : « Non, je ne veux pas que tu me le dises. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas que tu me dises que ma fille est partie. Je ne veux pas que tu dises qu’elle n’est plus là. » »

Pourtant, Cara, 13 ans, est bel et bien décédée dans l’accident. Comme Cierra, Joel, Brieanna et Jeremiah, qui s’apprêtaient à arriver à Disney World…