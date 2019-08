En revenant de vacances, un père de famille belge oublie sa fille de 9 ans dans une station-service: ils ne se sont retrouvés qu’une heure plus tard!

Sur le chemin du retour des vacances, un père de famille s’est arrêté dans une station-service pour faire le plein ce mercredi, vers 16 heures. Peu après, le Belge est reparti, alors que sa femme dormait encore, tout comme ses deux enfants à l’arrière, raconte le Nieuwsblad. Mais ce dont il ne s’était pas aperçu, c’est que sa fille de 9 ans n’était plus dans l’habitacle.

Alors qu’il était en train de payer, la jeune fille avait ouvert la porte de la voiture, et s’était rendue dans la station-service en toute discrétion. Le personnel de la station a remarqué la présence de l’enfant, qui semblait perdue. Toutefois, ils ne se comprenaient pas, puisqu’elle ne parlait pas allemand. Des touristes belges passant par là ont pu l’aider, et lui demander le numéro de ses parents, qu’elle connaissait par coeur.

Au même moment, dans la voiture, sa mère s’est réveillée, et a remarqué que sa fille manquait à l’appel. Elle a prévenu la police immédiatement. Une heure plus tard, la famille a été réunie, et tout est rentré dans l’ordre.