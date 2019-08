Décès d’Edem (8) à Bressoux: les responsabilités doivent être établies, de la rouille découverte au niveau des attaches du garde-corps!

Tout le monde a encore dans les yeux les images terribles de cette trottinette rouge écrasée sur le trottoir lorsque, mardi soir, le garde-corps du nº 46 de la rue du Marché à Bressoux a cédé. Deux enfants de 8 ans, Abdeslam et Edem, ont été précipités dans le vide. Le second, domicilié à Jemelle, était en visite chez le premier. Il était là depuis un peu plus d’un quart d’heure lorsque l’impensable s’est produit. Les petits faisaient des allers-retours en trottinettes entre le salon et le petit balcon situé au deuxième étage.

Abdeslam est grièvement blessé. Edem, lui, est décédé des suites de cette terrible chute. Il repose désormais à Marche-en-Famenne. La levée du corps est prévue ce vendredi.

Après les larmes et la douleur viendra le temps de l’enquête ouverte au parquet de Liège car des responsabilités doivent être établies.

►Le garde-corps focalise toute l’attention

►De la rouille au niveau des attaches a été découverte