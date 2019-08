Une petite fille belge oubliée sur une aire d’autoroute en Allemagne

Une famille belge rentrait de vacances par l’autoroute A3, en Allemagne, raconte Nord Bayern. Le père de famille s’est arrêté dans une station-service à Steigerwal-Nord, en Bavière, afin de faire le plein. Son épouse et les deux enfants dormaient au moment de l’arrêt.

L’homme est allé à l’intérieur de la station-service pour payer et il n’a pas vu que la petite fille s’était réveillée et sortie de la voiture. Il est reparti sans se rendre compte qu’elle n’était plus dans la voiture.

C’est lorsque la mère s’est réveillée à son tour qu’elle s’est aperçue que la gamine manquait.

L’enfant avait été recueillie par le personnel de la station. Elle connaissait le numéro de téléphone de ses parents et ceux-ci ont donc bien vite été appelés. Une heure plus tard, la famille était réunie.