Gare aux arnaques sur Facebook: la RTBF touchée par une tentative de fraude! (photo)

Une arnaque, qui touche des journalistes de la RTBF, circule actuellement sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook. Prenez garde : il s’agit tout simplement d’une publication sponsorisée où apparaissent le présentateur du JT de la chaîne public Laurent Mathieu et l’animateur Félicien Bogaerts.

Facebook

« Les rumeurs se confirment » peut-on lire sur ladite publication, donnant ainsi l’envie de cliquer aux internautes. La RTBF elle-même met en garde sur son site, expliquant que le montage laisse penser à une interview. Mais une fois sur le page internet en question, il n’en est rien. Vous tombez en effet sur un site « au contenu douteux » mettant en avant « les mérites du trading de cryptomonnaies ».

Prudence donc !