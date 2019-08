À chaque fois que son mari Brian lui apporte un café, Thérèse est malade: elle découvre le pire!

Thérèse est malade après chaque café apporté par son mari. Jour après jour, elle se méfie et découvre le pire.

Capture The Mirror

C’est une histoire pour la moins assez folle que nous relate The Mirror. Thérèse, du Michigan aux États-Unis, a commencé à se méfier de son mari, Brian, alors qu’elle tombait malade à chaque fois que ce dernier lui apportait un café. Emparée par la peur et le doute, la jeune femme a installé des caméras dans sa maison afin de constater ou non si son époux manigançait quelque chose contre elle. La réalité a été très dure à avaler…

En effet, Thérèse a surpris Brian entrain de mettre un antihistaminique dans sa boisson, d’où les symptômes qu’elle ressentait chaque matin lorsqu’elle prenait son café.

Il aurait commencé à empoisonner son épouse après que la maman de trois enfants ait demandé le divorce : « Je crois que c’était une tentative de meurtre. Une fois que Brian s’est rendu compte qu’il m’avait perdue et que rien ne m’obligeait à rester dans ce mariage malsain, son objectif était de m’éliminer » a-t-elle expliqué lors du plaidoyer.

Après cette découverte, l’homme a été condamné… à 60 jours de prison.