Une mère de deux enfants a été reconnue coupable du meurtre de ses deux filles de 16 mois et 3 ans.

Louise Porton « aurait fait tout ce qu’il fallait pour ne pas avoir ses filles avec elle car elles gênaient sa vie sexuelle », a expliqué une de ses amies. Pour cette Anglaise de 23 ans, ses filles Lexi Draper et Scarlett Vaughan étaient devenues un « fardeau », et « l’empêchaient de faire ce qu’elle voulait, c’est-à-dire de rencontrer des hommes et d’avoir des rapports sexuels en échange d’argent pour son shopping », rapporte le Daily Mirror.

En janvier dernier, Lexi et Scarlett étaient mortes à 18 jours d’intervalle. Leur mère a évidemment été la principale accusée. Lors de l’audience de son procès, le procureur Oliver Saxby a déclaré « que les médecins ne pouvaient trouver aucune raison naturelle pour expliquer la mort des deux filles et que ces dernières étaient mortes parce que quelqu’un avait délibérément entravé leur respiration ».

Le tribunal de Birmingham a appris que les services de secours avaient trouvé Louise Porton « sans émotion et détachée » après la mort de ses filles, une réaction selon eux anormale pour une maman qui devrait avoir subi un traumatisme.

Déclarée coupable

Louise Porton, elle, réfutait ces accusations. Selon elle, ses filles étaient malades. Elle a d’ailleurs été plusieurs fois à l’hôpital les jours avant leur mort. « Une mascarade », selon le procureur et les services de secours.

Il a été rapporté au tribunal que la mère de famille avait fait des recherches particulièrement équivoques sur Internet : « Peut-on réellement mourir si on a le nez bouché et la bouche couverte avec du ruban adhésif ? », ou encore « Combien de temps après la noyade quelqu’un peut-il être réanimé ? ».

Ce jeudi, la mannequin à temps partiel a été déclarée coupable par le jury du tribunal de Birmingham, d’après le Daily Star. Sa peine n’est pas encore connue.