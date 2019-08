Sarah est sous le choc: sa petite fille (4) souffre de «brûlures chimiques» après avoir nagé dans une piscine à Lanzarote (vidéo)

Capture The Mirror

La première journée de vacances a bien failli tourner au drame pour Sarah et sa fille quatre ans. Après avoir nagé des heures dès son arrivée dans une villa louée à Lanzarote, la petite Esme s’est plainte auprès de sa maman d’atroces douleurs au niveau des bras et des jambes. En retirant la bouée de sa fille, Sarah était sous le choc : elle a découvert d’importantes brûlures sur sa fille, qui se sont aggravées tout au long du voyage.

Comme l’explique The Mirror, les blessures empêchaient même Esme de marcher. « Cela a pris environ quatre mois après notre retour à la maison pour que les blessures guérissent complètement. Elle ne veut plus aller nager. À présent, elle panique et demande si elle va être brûlée à nouveau. Dès que vous partez en vacances, la première chose que les enfants veulent faire, c’est nager ! Je n’ai jamais pensé une seconde que quelque chose comme cela puisse arriver » explique la maman auprès de nos confrères britanniques.

Selon les premières constatations, il semblerait que les brûlures ont été causées par un « déséquilibre chimique » de l’eau de la piscine. « Nous n’avons reçu aucune lettre, aucune excuse, rien » déplore finalement Sarah.