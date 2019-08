Matthew Irons, le leader de Puggy, répond à une interview exclusive sur le télécrochet de la RTBF: «The Voice Kids sera encore plus Bisounours!»

On n’aurait pas dû le revoir dans un fauteuil rouge de sitôt… Mais c’était sans compter sur un revirement de la RTBF : cette saison, le service public ne proposera pas son télécrochet traditionnel , mais sa version « kids » pour la 1re fois. De quoi convaincre le sympathique leader de Puggy – habitué des victoires dans la version adulte – de repartir pour un tour (plus court). Entre la composition de nouvelles chansons pour (enfin) un nouvel opus de son groupe, Matthew Irons évoque avec nous cette nouvelle aventure « The Voice Kids ».

Matthew, n’aviez-vous pas dit que vous alliez passer votre tour à « The Voice » cette saison ?

Oui, mais c’était sans le coup de fil de la RTBF pour me parler de la version kids ! La version adulte prend du temps. et, honnêtement, pour ma part, j’en avais un peu fait le tour. C’était une chouette expérience musicale et humaine mais là, le moment était venu aussi de se remettre à trois, à fond, sur les nouvelles compositions de Puggy. On a eu chacun pas mal de projets de notre côté ces derniers temps. On espère vraiment sortir quelque chose pour l’année qui vient, mais on ne le fera pas tant qu’on ne sera pas totalement satisfaits. Et quand la RTBF m’a dit que « The Voice Kids » serait beaucoup moins long, sans lives, ça a rendu le truc vachement possible.

Et être entouré d’enfants (ils auront entre 8 et 14 ans), vous avez l’habitude ?

Déjà, j’en ai deux à moi ! (sourire) Et j’ai été prof de guitare pendant trois ans… avant Puggy, ça payait les loyers ! Je donnais cours à des enfants. Et puis, un musicien, ça reste un grand enfant.

