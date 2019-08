Michael Miraglia sera la star de Bel RTL à la rentrée

Si les couloirs du bâtiment de l’avenue Georgin sont bien vides depuis la mi-juillet, il n’empêche que, depuis leur lieu de villégiature, beaucoup d’animateurs se préparent à une rentrée chargée. Peut-être plus que les précédentes...

En cause, le départ de la maison RTL de personnalités fortes. On ne reviendra pas sur l’éviction de Stéphane Pauwels... Par contre, il est important de rappeler que Thomas Van Hamme a décidé de s’absenter pour (au moins ? ) la prochaine saison et que Michael Pachen, voix historique de Bel RTL, a fait ses cartons.

Bel RTL, en nette perte d’auditeurs et de son leadership, doit pourtant bien trouver le moyen de stopper l’hémorragie. Ça se fera par l’intermédiaire de quelques « stars » maison. Ainsi, Michael Miraglia, devrait enfin s’installer en radio.

« Tout peut arriver »

Après avoir assuré les remplacements de Jean-Michel Zecca et de Sandrine Dans, avoir piloté une émission estivale, le présentateur de « Reporters » devrait officier, apprend-on à bonne source, aux commandes de « Tout peut arriver ». À la rentrée, Mika, qui s’est pris d’affection pour la radio, devrait officier chaque jour en duo avec Sandrine Corman, à la place donc de... Michael Pachen.