C’est chaud dans «Les Reines du Shopping»: le pantalon transparent d’une candidate en dévoile beaucoup trop lors de l’émission! (vidéo)

Ce jeudi 1er août, une candidate a fait le buzz dans « Les Reines du Shopping ». La semaine de compétition ayant pour thème « chic en blanc », les participantes de l’émission s’essayent à des tenues les plus charmantes les unes des autres, sous l’œil avisé de Cristina Cordula.

C’est justement en plein essayage que Leslie, comparée à Julia Roberts par ses rivales, en a dévoilé beaucoup trop ! En effet, la jeune femme de 27 ans a composé un magnifique ensemble à l’aide d’un top blanc et d’un pantalon de la même couleur. Le hic ? Ce dernier élément de sa tenue était tout simplement… transparent : « Attention, le thème c’est pas chic et coquine ! C’est chic avec du blanc ! » ou encore « On te voit les dessous mon chaton » ont immédiatement réagi ses concurrentes.

Sachez que Leslie a finalement gardé le pantalon en question, n’en déplaise aux autres candidates. On vous laisse apprécier…