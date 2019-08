La douleur de Mélodie après le meurtre d’Anthony: le père de son futur enfant a été tué par son propre frère

« Tu me manques tellement mon amour. À chaque réveil, je crie ton nom. La douleur est horrible, mais tu m’as laissée en de bonnes mains J’ai une famille formidable, j’ai une sœur des plus attentionnée, une maman courageuse. Je ne saurai jamais seul grâce à toi. Merci. En plus, ton ‘mini toi’ qui va bientôt arriver. Tu nous as laissé un magnifique cadeau. Merci mon amour, l’homme de ma vie. On se l’est toujours dit ! Malgré les hauts et les bas, on était plus que soudés. On ne faisait qu’un. Ne t’inquiète pas, justice sera faite. On va se battre pour toi et notre fils Anton. Je t’aime plus que tout ».

C’est le message émouvant qu’a laissé, sur les réseaux sociaux, la compagne d’Anthony qui a été tué de deux balles dans la nuit de lundi à mardi à Chièvres. On imagine le désarroi de Mélodie. Elle a perdu son compagnon alors qu’elle doit accoucher de leur enfant dans les deux semaines qui arrivent. Et le présumé meurtrier n’est autre que son frère Constantin…

► C’est un différend familial qui est à l’origine du drame.

► Mélissa, la sœur d’Anthony, est sous le choc : « Je ne suis pas bien du tout… »