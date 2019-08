Important déploiement de pompiers avenue Louise suite à un incendie dans un magasin !

Les pompiers de Bruxelles ont été amenés ce samedi matin à intervenir dans le magasin de vêtements pour femme Marina Rinaldi, avenue Louise, à Bruxelles.

Selon une témoin, le feu s'est déclaré au niveau d'un néon lors de l'ouverture du magasin lorsque le personnel a allumé la lumière.

Cet incendie, qui semble déjà maîtrisé à l'heure d'écrire ces lignes, a engendré des embarras de circulation dans le quartier, y compris pour les usagers de la Stib vu que les trams n'ont plus pu circuler par là non plus.

« Il s'agissait d'un petit feu au niveau de la gaine électrique d'un néon. On l'a démontée et on n'a pas eu besoin d'utiliser d'eau pour l'éteindre. Le dégagement de fumées ainsi provoqué a été ventilé. Il n'y a pas eu de blessé et le magasin a pu ouvrir », indique Walter Derieuw porte-parole des pompiers de Bruxelles, qui précise que cette intervention a eu lieu entre 9 h 32 et 10 h 44.