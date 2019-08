Ce samedi matin, un homme a fait une grave chute alors qu’il circulait à trotinette électrique, près de la place De brouckère. Selon des témoins, sa tête aurait heurté une barre en métal et il ne bougeait plus.

Selon RTL, un homme a fait une grave chute alors qu’il circulait sur une trotinette électrique, ce matin vers 9 heures. Il a été emmené en ambulance et son état serait grave mais on ne dispose pas de plus d’informations pour l’heure.

« Il est tombé par terre et sa tête s'est cognée contre une barre en métal », a raconté un témoin à RTL. Il ne bougeait plus, a-t-il encore précisé.