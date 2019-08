6000 bagages restés bloqués à Brussels Airport à cause d’un problème: quelles compensations pour les passagers touchés?

Quelque 6.000 bagages de Brussels Airlines sont restés bloqués samedi à l’aéroport de Zaventem en raison d’un problème au niveau du système de traitement des valises, a indiqué la porte-parole de Brussels Airlines, Wencke Lemmes. Selon elle, la compagnie aérienne fait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour acheminer ces valises à destination le plus rapidement possible et ce, également, via d’autres compagnies aériennes.