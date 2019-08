Terrible accident frontal à Francorchamps: trois personnes grièvement blessées, l’hélicoptère médicalisé dépéché sur place (photos)

C’est un gros accident de la circulation qui s’est produit ce samedi, en début de soirée, à Francorchamps. Aux alentours de 18h30, les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne & Plateau, rapidement rejoints par leurs collègues de la zone Warche, Amblève, Lienne sont descendus rue de Sart, entre la sortie d’autoroute de Francorchamps et le village de Francorchamps, pour un accident entre deux véhicules.

Une collision frontale a eu lieu entre deux véhicules. - F.H.

Rapidement, l’accident a été jugé relativement inquiétant puisque trois personnes se sont retrouvées bloquées à l’intérieur de leur véhicule, sans possibilité d’en sortir. Elles étaient grièvement blessées à l’arrivée des secours.

La route fermée à la circulation

Des moyens médicaux importants ont été appelés sur place dont le SMUR Tourelle, les ambulances de Verviers et Spa ainsi que le PIT de Malmedy. L’hélico de Bra-sur-Lienne aurait également été requis sur place. Notre photographe présent sur place nous a fait état de quatre ambulances, quatre SMUR ainsi que plusieurs pompiers et policiers. Les blessés ont été transportés vers les hôpitaux les plus proches.

Concernant les causes de l’accident, il semblerait qu’un accident frontal ait eu lieu mais les pompiers n’en savent pas plus actuellement.

La nationale 640 a été complètement fermée à la circulation et une déviation a été mise en place via Ster. L’autoroute était, elle, encore accessible à la circulation. Vers 20h, les pompiers ont quitté l’accident et la circulation a pu progressivement reprendre.