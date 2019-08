À Brugmann, les patients en psychiatrie construisent des hôtels pour insectes: l’un d’eux possède même… une boule à facettes!

Ici, notre regard se porte sur la cime des arbres. Ces touches de couleurs verdoyantes nous font presque oublier que nous sommes dans un hôpital. Seules quelques blouses blanches croisées sur le chemin nous le rappellent. En nous avançant vers l’hôpital de jour, nous humons le doux parfum de lavande, relaxant et apaisant.

Entre un petit étang, des arbres et des plantes, se dresse un hôtel à insectes, une création imaginée par trois jardiniers de l’établissement, Philippe, Olivier et Damien. « Aujourd’hui, sur l’ensemble du site, on en recense six », affirme Olivier.

► L’hôpital propose aux patients de psychiatrie de construire des hôtels à insectes pour que les patients ne restent pas dans leurs chambres

►L’un des hôtels dispose d’une… boule à facettes « La lumière se reflète dessus, ce qui attire les insectes » !